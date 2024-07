Résultat des législatives 2024 à Plourivo (22860) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Plourivo, quel candidat vont élire les supporters de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier avance sans garantie dans cet épilogue. Au premier tour, ce sont 28,06% des votes qu'a réunis l'ensemble au niveau de la France, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Plourivo, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 24,75% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 24% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - 18 points grattés en 2 ans par le RN à Plourivo Le nombre de bulletins glanés par le RN sera très observé à l'échelle locale pour ces législatives. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été récupérés par le RN dans la localité entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc possible, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN soit vainqueur à Plourivo ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Plourivo Le nombre d'électeurs séduits par la formation incarnée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi un enseignement majeur pour le second tour de ces législatives à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a la possibilité de s'imposer. Le RN réalisait également un bon départ à Plourivo au cours des élections des députés à l'époque. C'est en effet Sandrine Castek qui se classait en pôle position au premier tour avec 25,30% dans la commune. Marie-Amélie Troadec (Nouvelle union populaire écologique et sociale) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 54,04%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,96%.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives 2024 à Plourivo Selon les dernières projections dévoilées dans les dernières heures de la campagne, l'extrême droite serait en mesure de décrocher moins de 250 sièges au terme des législatives. Le camp de gauche pourrait accaparer près de 200 sièges. Les candidats du bloc du centre pourraient garder entre 95 et 125 sièges. Il faut cependant tenir compte des particularismes locaux. Avec 43,07% des suffrages, Jean-Yves Le Boulanger (Rassemblement National) a pris la tête à Plourivo, dimanche 30 juin au soir du 1er tour des élections législatives. Eric Bothorel (Majorité présidentielle) et Marielle Lemaitre (Front populaire) suivaient en ramassant respectivement 31,49% et 24,75% des votants à l'échelle de la ville. La 5ème circonscription des Côtes-d'Armor n'a en revanche pas tout à fait voté comme la municipalité, puisque c'est Eric Bothorel qui y arrivait en première place, avec 37,81% devant Marielle Lemaitre avec 30,6% et Jean-Yves Le Boulanger avec 29,08%.

19:21 - Que retenir de la participation par rapport au scrutin européen à Plourivo ? Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Le premier round des élections législatives 2024 à Plourivo a connu un taux d'abstention de 25,38%, plus bas de 14 points que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'était effectivement hissé à 39,92% des électeurs de Plourivo (22), à comparer avec une abstention de 43,33% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle atteignait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h.

18:35 - L'abstention va-t-elle monter à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 à Plourivo ? À Plourivo, l'une des clés de ces élections législatives 2024 est indéniablement la participation. Dans la ville, 25,38% des électeurs ne sont pas allés voter dimanche dernier lors du premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 représentait 49,28% au premier tour et 50,56% au second tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 20,38% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 19,53% au second tour. Les habitants des communes de grandes tailles votent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Plourivo ?

17:29 - Plourivo et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans les rues de Plourivo, les élections sont en cours. Dotée de 1 291 logements pour 2 263 habitants, la densité de la ville est de 79 habitants par km². Avec 94 entreprises, Plourivo offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (74,59%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 45,87% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 11,03%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2062,31 € par mois. À Plourivo, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.