Résultat des législatives à Lans-en-Vercors : l'élection 2024 en direct

12:05 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Lans-en-Vercors ?

Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des précédentes élections ? Début juin, au moment des européennes, parmi les 2 391 inscrits sur les listes électorales à Lans-en-Vercors, 67,46% étaient allés voter. La participation était de 60,81% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 62,33% au premier tour et seulement 57,37% au second tour. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 2 285 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 84,95% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 79,87% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 825 personnes.