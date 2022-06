Résultat des législatives à Lanta - 2e tour élection 2022 (31570) [DEFINITIF]

19/06/22 20:25

Résultats des législatives 2022 à Lanta

Le résultat du 2e tour des élections législatives à Lanta est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat législatives 2022 dans la 10ème circonscription de la Haute-Garonne

Résultat 2e tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lanta Alice Assier Nouvelle union populaire écologique et sociale - 51,01% Dominique Faure Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 48,99% Participation au scrutin Circonscription Lanta Taux de participation - 55,39% Taux d'abstention - 44,61% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 6,59% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 2,05% Nombre de votants - 925

L'élection législative s'achève à Lanta avec la proclamation de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le second round. Il faut désormais attendre 2024 et le résultat des élections européennes à Lanta pour pouvoir analyser le positionnement politique de ses électeurs. À Lanta, les 1670 électeurs rattachés à la 10ème circonscription de la Haute-Garonne ont penché pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. L'abstention s'établit à 44.61% des habitants figurant sur les registres électoraux de la commune pour cette circonscription électorale, ce qui représente 745 non-votants. Les citoyens des 107 autres communes de la 10ème circonscription de la Haute-Garonne voteront-ils comme ceux de Lanta ? Dans la commune, Alice Assier a collecté 51.01% des votes. Quant à elle, Dominique Faure (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 48.99% des suffrages.

Résultat 1er tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lanta Alice Assier (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,16% 33,08% Dominique Faure (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,08% 24,32% Christelle Poirier Rassemblement National 15,19% 18,38% Stéphanie Respaud Les Républicains 5,24% 4,76% Baptiste Marquie Divers droite 4,95% 6,70% Ghislaine Bourland Reconquête ! 3,88% 4,43% Séverine Gimeno Ecologistes 2,83% 3,46% Réda Zitouni Divers centre 2,15% 2,70% Sandrine Conte Margail Ecologistes 0,96% 0,76% Lucile Souche Divers extrême gauche 0,79% 0,86% Eric Schmitt Divers gauche 0,46% 0,43% Gilles Corso Divers 0,31% 0,11% Nadine Palat Divers extrême gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Lanta Taux de participation 58,32% 56,35% Taux d'abstention 41,68% 43,65% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72% 1,17% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 0,53% Nombre de votants 60 315 941

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Lanta sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Lanta. En direct 18:46 - Le bloc des Insoumis pèse lourd à Lanta Un total de 33,57% des voix pouvait être estimé pour la coalition de gauche avant ces législatives à Lanta. Soit l'addition des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat Nupes pour un siège à l'Assemblée a pourtant cumulé 33,08% des suffrages dimanche dernier. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir première. 15:30 - À Lanta, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale en première place A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faudra bien entendu tenir compte des habitudes de chaque territoire, comme à Lanta. Avec 33,08% des votes, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Lanta dimanche 12 juin pour le premier tour des législatives. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National la suivent avec 24,32% et 18,38% des suffrages. 13:30 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Lanta Comment ont voté d'habitude les électeurs de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? En 2017, durant les législatives, sur les 1520 inscrits sur les listes électorales à Lanta, 58,95% s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 51,38% pour le dernier round. La publication des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central au deuxième round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. 10:30 - Le député de Lanta sera dévoilé ce dimanche soir C'est donc reparti pour ces législatives à Lanta, avec le second épisode sur les rails depuis ce matin. Il reste encore du temps pour se prononcer sur les finalistes restant pour devenir député. Les 1666 électeurs de Lanta ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur député. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour se rendre aux urnes.

Législatives 2022 à Lanta : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 26,9% des votes au premier tour à Lanta, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 21,2% et 18,9% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Lanta grâce à 61,3% des voix, cédant par conséquent à Marine Le Pen 38,7% des votes. Les habitants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les citoyens de Lanta (31) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront invités à contribuer à l'élection des députés qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant voteront-ils ?