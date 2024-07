Résultat des législatives 2024 à Pompertuzat (31450) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives il y a deux ans à Pompertuzat : 44,01% au second tour La coalition de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, qu'adviendra-t-il de ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en rassembler le Nouveau Front populaire ? La question est de retour avec plus d'incertitude encore pour ce second tour. Premier élément de réponse : l'ensemble a obtenu 28,06% des suffrages au niveau du pays dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le matelas s'avère conséquent : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Pompertuzat, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 34,93% des votes dans la localité. Une hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+3 points). Reste désormais à savoir si la gauche va atteindre son résultat de 2022 lors du second tour, soit 44,01% à l'époque.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a gagné 16 points à Pompertuzat L'évolution du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Suffisant pour miser sur une implantation solide du parti dans la ville, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un second tour qui avait souri au bloc Ensemble la dernière fois Regarder le scrutin législatif de 2022 semble aussi logique au moment de ce nouveau rendez-vous du 7 juillet. Au premier tour des élections législatives il y a deux ans, Pompertuzat, déjà couverte par la 10ème circonscription de la Haute-Garonne, avait en revanche vu le binôme Ensemble ! S'imposer avec 36,44%, alors que le Rassemblement national, si omniprésent dans la campagne aujourd'hui, sera derrière à 9,93%. Le scénario se répétera au second tour, les bureaux de vote voyant encore le binôme LREM l'emporter, avec 55,99%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,01%.

20:05 - Jacques Oberti (Front populaire) en pôle position lors des législatives à Pompertuzat Lors du premier round des élections législatives dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Pompertuzat ont plébiscité Jacques Oberti (Front populaire), qu'ils ont gratifié de 34,93% des bulletins de vote. Dominique Faure (Ensemble !) et Caroline Falgas-Colomina (Rassemblement National) suivaient en récupérant 33,62% et 25,33% des votants à l'échelle de la métropole. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Jacques Oberti rassemblant cette fois 36,24%, devant Caroline Falgas-Colomina avec 30,37% et Dominique Faure avec 28,99%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Pompertuzat ? Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des précédents scrutins électoraux ? Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Pompertuzat a atteint 80,05%, surpassant de 19 points celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, sur les 1 775 personnes en âge de voter à Pompertuzat, 61,3% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 62,06% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle s'élevait à 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Pompertuzat lors de la deuxième étape des législatives ? Ce 7 juillet, lors des législatives à Pompertuzat, qu'en est-il de l'abstention ? L'abstention était de 19,95% à Pompertuzat lors du 1er tour des législatives 2024. Lors du second tour de la dernière présidentielle, 17,74% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 13% au premier tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 42,63% au premier tour et 41,77% au deuxième tour. Les habitants des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Pompertuzat ?

17:29 - Comment la composition démographique de Pompertuzat façonne les résultats électoraux ? Comment les électeurs de Pompertuzat peuvent-ils affecter le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 404 hab/km² et 51,69% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de chômeurs à 6,88% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 36,21%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,53%) met en lumière des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,38%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,4% à Pompertuzat, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.