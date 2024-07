Résultat des législatives 2024 à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille (31570) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Une fourchette de 31% à 31,78% pour la gauche à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille La gauche unie aux dernières législatives étant terminée, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en rassembler le Front populaire ? La question revient avec plus d'accuité encore pour ce 2e tour. Premier indice : l'attelage a récolté plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Ce premier pointage s'avère élevé. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 31,78% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. On saura ce soir si la gauche a dépassé ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 46,2% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national a vivement avancé à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille en 2 ans L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 17 points à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Un chiffre encore un peu plus élevé pourrait bien apparaitre ce 7 juillet au soir, dans les tableaux de résultats.

20:29 - La majorité en pôle position aux dernières législatives à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille Reste dorénavant à déterminer si l'évolution des scores au deuxième tour sera similaire ou non à celle de 2022. Il y a deux ans à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, lors des législatives, le score était aussi de 34,33% pour Dominique Faure , Sainte-Foy-d'Aigrefeuille votant déjà pour la 10ème circonscription de la Haute-Garonne. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket LREM avec 53,80% contre 46,20% pour les perdants. Dominique Faure remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Quel avait été le résultat du scrutin dimanche dernier à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille ? A en croire les études diffusées depuis dimanche, le parti de Jordan Bardella pourrait s'arroger entre 210 et 250 députés à l'issue des élections législatives. La coalition de gauche devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle conserveraient entre 95 et 125 députés. Il faudra bien évidemment prendre en compte les spécificités locales. Dominique Faure (Majorité présidentielle) a rassemblé 33,78% des votes à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du premier tour des élections législatives. Un premier résultat qui lui a permis de précéder Jacques Oberti (Front populaire) et Caroline Falgas-Colomina (Rassemblement National) avec 31,78% et 30,11% des électeurs. C'est en revanche Jacques Oberti qui arrivait en première place, concernant le vote de la 10ème circonscription de la Haute-Garonne, avec cette fois 36,24% devant Caroline Falgas-Colomina avec 30,37% et Dominique Faure avec 28,99%.

19:21 - Le défi de la participation inspecté dans le détail à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette localité lors des dernières consultations démocratiques ? À Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 a atteint 17,57%, inférieur à celui des dernières européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, le taux d'abstention représentait effectivement 33,7% dans la commune de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, à comparer avec une abstention de 37,1% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle atteignait 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter à l'occasion du second tour des législatives à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille ? L'une des clés de ce scrutin législatif est à n'en pas douter l'étendue de la participation. Le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille était de 82,43%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 atteignait 61,33% au premier tour et 62,13% au deuxième tour. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 851 personnes en âge de voter dans la ville, 84,82% avaient participé au vote, contre un taux de participation de 89,63% au premier tour, ce qui représentait 1 659 personnes. L'inflation dans le pays qui alourdit le budget des Français, cumulée avec les préoccupations dues à la guerre au Moyen-Orient, pourraient en effet faire augmenter le pourcentage de participation à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille.

17:29 - Sainte-Foy-d'Aigrefeuille : élections législatives et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 36,41% de cadres supérieurs pour 2 449 habitants, cette localité possède une certaine vitalité économique. L'existence de 184 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (4,85%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,62% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 5,63%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 3217,98 euros par mois, jouissant d'une certaine prospérité. En somme, Sainte-Foy-d'Aigrefeuille incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.