Résultat des législatives 2024 à Montlaur (31450) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le Nouveau Front populaire, une nouvelle Nupes gauche lors de ces élections législatives 2024 ? Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé comme plus proche du RN dans les enquêtes d'opinion lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des voix glanés au niveau du pays sont un premier indice. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a une semaine, à Montlaur, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 37,94% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un chiffre à affiner néanmoins avec les 39,07% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Reste désormais à savoir si la gauche va atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 51,65% à l'époque.

20:58 - Les performances du Rassemblement national aux dernières législatives à Montlaur L'écart entre les scores du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. La progression du RN se montre déjà puissante à Montlaur entre le score du parti nationaliste en 2022 (14,57%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (28,39%), de l'ordre de 14 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections offrant au RN une progression d'environ 130 à 160 sièges par rapport aux législatives 2022 (89 sièges). Suffisamment pour annoncer un ancrage durable du parti sur place, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Que peuvent signifier les tendances des législatives 2022 pour Montlaur ? Reste dorénavant à découvrir si la tendance au deuxième tour sera semblable ou non à celle de 2022. Il y a deux ans dans la commune de Montlaur, lors des élections législatives, le score était de 39,07% pour Alice Assier (LFI-PS-PC-EELV), Montlaur votant déjà pour la 10ème circonscription de la Haute-Garonne. A l'issue du second round,c'est encore Alice Assier qui va cumuler le plus de suffrages, avec 51,65% sur l'unique circonscription couvrant les lieux, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,35%.

20:05 - À Montlaur, les résultats des législatives aussi parlants aujourd'hui ? Avec 37,94% des voix, Jacques Oberti (Nouveau Front populaire) a pris la tête à Montlaur, dimanche 30 juin 2024 au soir du premier tour de la législative. En deuxième place, Dominique Faure (Ensemble pour la République) recevait 28,84%. A la 3e position, Caroline Falgas-Colomina (Rassemblement National) ramassait 28,39% des votants. Jacques Oberti était aussi en tête dans la 10ème circonscription de la Haute-Garonne dans son ensemble, avec cette fois 36,24%, devant Caroline Falgas-Colomina avec 30,37% et Dominique Faure avec 28,99%.

19:21 - Montlaur : forte participation aux élections législatives 2024 Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des élections passées ? Le 1er round des élections législatives 2024 à Montlaur a connu un taux d'abstention de 19,15%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Au moment du précédent scrutin européen, 35,36% des personnes en capacité de voter à Montlaur avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 37,08% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - La participation reste le chiffre clé de ces législatives à Montlaur À Montlaur, l'une des clés du scrutin législatif est à n'en pas douter la participation. L'abstention a atteint 19,15% à Montlaur lors du 1er tour des élections législatives 2024. Lors du deuxième tour de la présidentielle, 16,63% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 12,76% au premier tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 40,33% au premier tour. Au deuxième tour, 42,38% des votants ne se sont pas déplacés.

17:29 - Montlaur : enjeux locaux et perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le deuxième tour des législatives à Montlaur comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 701 logements pour 1 791 habitants, la densité de la ville est de 137 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 113 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 913 foyers fiscaux. Dans la localité, 22,5% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 16,53% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 19,27% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 61,11% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 419,05 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Montlaur, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.