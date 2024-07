Résultat des législatives 2024 à Castanet-Tolosan : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Castanet-Tolosan

Dans la commune de Castanet-Tolosan, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 1561 habitants par km² et un taux de chômage de 11,26%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 30,96%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre d'allocataires de la CAF (24,10%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (8,8%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (49,99%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Castanet-Tolosan, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.