Résultat de la législative à Lauris : en direct

12/06/22 11:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Lauris sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:06 - Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures à Lauris C'est donc parti pour ces élections législatives 2022 ! À Lauris, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 12 candidats qui ont postulé pour devenir député (soit plus que dans le reste du pays en moyenne). Les 3230 votants de Lauris ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Résultat des élections législatives 2022 à Lauris

Les élections législatives 2022 auront lieu à Lauris comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Vaucluse

Tête de liste Liste Sophia Albert Ecologistes Gérard Mangiavillano Divers extrême gauche Stanislas Rigault Reconquête ! Bénédicte Auzanot Rassemblement National Sébastien Duchemin Droite souverainiste Sylvie Viala Ensemble ! (Majorité présidentielle) Joséfa Leon Ecologistes Elisabeth Amoros Les Républicains Eric Guillaumin Divers centre François Sandoz Nouvelle union populaire écologique et sociale Agnès Piller Ecologistes Germain Gaiffe Divers

Législatives 2022 à Lauris : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs résidant à Lauris (84360) seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 26,38% des voix au premier tour à Lauris. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,89% et 19,51% des voix. A l'inverse du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en empochant 50,61% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 49,39% des voix.