En direct

18:50 - Quel résultat aux législatives de Lavaur pour la Nupes ? Dans l'unique bureau de vote de Lavaur, les voix de Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat de gauche avait atteint 23,98% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Les conversions des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,84% et 2,47% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes peut donc se fixer un total théorique de 31,29% à Lavaur pour ce premier tour.

16:30 - À Lavaur, des sondages aussi révélateurs ? Emmanuel Macron avait glané la première position lors de la présidentielle en avril à Lavaur avec 24,45% des votes, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 23,98%, surclassant Marine Le Pen à 19,64% et Éric Zemmour à 7,09%. Pourtant, au niveau national, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%. Les dynamiques nationales des dernières semaines infléchiront peut-être la donne lors des législatives dans la ville ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - La participation demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à Lavaur L'abstention sera sans nul doute l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 à Lavaur. Au niveau national, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 8 627 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 72,68% avaient pris part au scrutin. La participation était de 76,27% au premier tour, soit 6 580 personnes. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées sur les prix du pétrole et du gaz sont notamment capables de modifier les décisions que prendront les électeurs de Lavaur (81500).

11:30 - Le score de l'abstention à l'occasion des législatives 2022, un élément important à Lavaur ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Comment ont voté traditionnellement les habitants de cette agglomération lors des consultations politiques précédentes ? A l'occasion des législatives de 2017, sur les 8 140 personnes en âge de voter à Lavaur, 45,14% étaient restées chez elles au premier tour, contre un taux d'abstention de 41,55% pour le dernier round.