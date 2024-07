Résultat des législatives 2024 à Mazamet : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Mazamet : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Dans la ville de Mazamet, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 21,84% et une densité de population de 139 habitants/km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 1995,52 euros par mois peut être symptomatique de difficultés économiques locales. Le nombre de familles monoparentales (18,46%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,29%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Mazamet mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 36,01% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.