Résultat des législatives 2024 à Viviers-lès-Montagnes (81290) – 2e tour [PUBLIE]

Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au nouvel accord trouvé par LFI, le PS, les Ecologistes et le PCF aux législatives 2024 ou se tourner vers une autre candidature ? Le bloc a glané 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 21,81% des bulletins à Viviers-lès-Montagnes. Une hausse en comparaison des 18,98% de la Nupes au premier tour en 2022.

Le résultat des législatives au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Alors qu'on a vu près de 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Viviers-lès-Montagnes semble néanmoins dans une situation différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas avancé dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - Ensemble en tête aux législatives 2022 à Viviers-lès-Montagnes

La part des électeurs en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un enseignement majeur pour le second tour de cette élection au niveau local, comme dans le reste de la France. Le RN peut-il gagner cette fois à Viviers-lès-Montagnes, dans ce scénario très différent de 2022 ? Le RN parvenait en revanche à tirer son épingle du jeu à Viviers-lès-Montagnes à l'époque lors des législatives. On retrouvait en effet Virginie Callejon au sommet au premier tour, avec 29,75% dans la cité. C'est pourtant Jean Terlier (La République en Marche) qui s'imposait chez les électeurs de Viviers-lès-Montagnes au second tour, avec 54,18%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,82%.