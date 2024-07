Résultat des législatives 2024 à Sémalens (81570) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Sémalens, quelles sont les options de reports des voix de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, l'attelage a rassemblé 28,06% des suffrages au niveau national soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 19,07% des suffrages à Sémalens. Un chiffre à comparer néanmoins avec les 17,38% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national n'a pas avancé à Sémalens La montée du parti lepéniste aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu moins de 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Sémalens semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - Un second tour positif pour le bloc Ensemble en 2022 A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du RN lors des élections législatives sera ainsi très instructif. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Sémalens, dans ce scénario très différent de 2022 ? Le Rassemblement national arrivait en revanche en première position à Sémalens lors des élections du Parlement il y a deux ans. Dans la commune, c'est Virginie Callejon qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 31,61%. Mais c'est pourtant Jean Terlier (LREM) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Sémalens au second tour, avec 54,13%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,87%.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives 2024 à Sémalens D'après les dernières projections diffusées dans les dernières heures de la campagne, l'alliance RN-LR devrait rafler moins de 250 députés à l'issue du second tour des législatives. La coalition de gauche devrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient conserver une centaine de députés. Il faut bien sûr prendre en compte les particularismes locaux. Guilhem Carayon (Union de l'extrême droite) a recueilli 52,99% des suffrages à Sémalens le 30 juin dernier, lors du 1er round des législatives. En deuxième position, Jean Terlier (Ensemble !) décrochait 26,12%. Enfin, Julien Lassalle (Nouveau Front populaire) décrochait 19,07% des électeurs. C'est aussi Guilhem Carayon qui achevait ce premier tour en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 43,51%, devant Jean Terlier avec 28,6% et Julien Lassalle avec 25,39%.

19:21 - Et que dire de la participation par rapport au scrutin européen à Sémalens ? Comment ont voté les habitants de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? À Sémalens, le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 a été de 70,73%, plus important de 15 points que celui des dernières élections européennes. Durant le précédent scrutin européen, 1 770 personnes habilitées à participer à une élection à Sémalens s'étaient en effet rendues aux urnes (soit 55,99%). Le taux de participation était de 57,6% en 2019. Pour comparer, au niveau du pays, la participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Sémalens, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2024 ? L'abstention constitue immanquablement l'une des clés de ces élections législatives. Le pourcentage d'abstention à Sémalens pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 29,27%. Au premier tour de l'élection présidentielle, 21,29% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 21,62% au deuxième tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,34% au premier tour et 52,58% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Sémalens ?

17:29 - Comprendre l'électorat de Sémalens : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la seconde étape des élections législatives à Sémalens comme dans toute la France. Dotée de 975 logements pour 2 009 habitants, la densité de la ville est de 182 habitants/km². Ses 119 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 645 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (84,31%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,65% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,38%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 857 € par an. À Sémalens, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.