Résultat des législatives 2024 à Saint-Sulpice-la-Pointe : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des critères principaux des législatives est le niveau de participation. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Saint-Sulpice-la-Pointe était de 25,27%. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 6 729 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 17,64% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 21,1% au second tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 44,21% au premier tour. Au second tour, 45,57% des électeurs ne se sont pas déplacés. Les populations des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Saint-Sulpice-la-Pointe ?

17:29 - Élections législatives à Saint-Sulpice-la-Pointe : impact de la démographie et de l'économie locale

Comment les habitants de Saint-Sulpice-la-Pointe peuvent-ils affecter les résultats des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,16%. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (84,01%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 3 781 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,68%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,17%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Sulpice-la-Pointe mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,87% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.