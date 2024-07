Résultat des législatives 2024 à Payrin-Augmontel (81660) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Payrin-Augmontel, quel candidat vont adopter les supporters de gauche ? Combien d'électeurs voteront pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les sondeurs juste avant ce second tour ? Les 28,06% des bulletins affichés à l'échelle nationale sont un premier indicateur. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 16,26% des suffrages à Payrin-Augmontel. Une hausse en comparaison des 14,43% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Payrin-Augmontel compte parmi les rares zones où le RN n'a pas progressé ces dernières années Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Alors qu'on a observé un peu plus de 14 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Payrin-Augmontel semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont illustré cette poussée…

20:29 - Quel verdict final à Payrin-Augmontel pour la majorité ce dimanche soir ? A l'échelle locale, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux élections législatives sera en conséquence très commenté. A l'inverse de la législative de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois des chances de prendre la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Lors des dernières législatives à Payrin-Augmontel, le RN arrivait en revanche à la deuxième place sur le podium, 24,58% des votants étant convaincus par son binôme, contre 25,27% pour Jean Terlier (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! (61,96%). Jean Terlier remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Guilhem Carayon (Union de l'extrême droite) a collecté 48,55% des suffrages à Payrin-Augmontel le 30 juin dernier, lors du 1er tour de la législative. Jean Terlier (Ensemble !) recueillait 31,48%. Enfin, Julien Lassalle (Union de la gauche) captait 16,26% des électeurs. C'est aussi Guilhem Carayon qui arrivait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 43,51%, devant Jean Terlier avec 28,6% et Julien Lassalle avec 25,39%.

19:21 - Et que dire de l'abstention par rapport au scrutin européen à Payrin-Augmontel ? Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des précédents rendez-vous électoraux ? Comme précisé dans la précédente publication, la participation lors du premier tour des élections législatives à Payrin-Augmontel a été de 75,92%, plus forte de 11 points que celle des dernières européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, 64,21% des électeurs de Payrin-Augmontel s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 61,23% il y a cinq ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle représentait 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - À Payrin-Augmontel, le chiffre le plus attendu de ces législatives reste l'abstention À Payrin-Augmontel, l'une des clés des élections législatives 2024 est immanquablement l'étendue de l'abstention. Dans la commune, 24,08% des électeurs ne sont pas allés voter lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,93% au premier tour. Au deuxième tour, 46,85% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Payrin-Augmontel aujourd'hui ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 831 personnes en âge de voter dans la commune, 18,23% étaient restées chez elles. L'abstention était de 17,75% au premier tour. Les enjeux de ce scrutin historique pourraient potentiellement pousser les citoyens de Payrin-Augmontel (81660) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Analyse socio-économique de Payrin-Augmontel : perspectives électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le 2e round des législatives à Payrin-Augmontel comme dans toute la France. Avec une population de 2 188 habitants répartis dans 1 084 logements, cette ville présente une densité de 170 hab/km². Avec 89 entreprises, Payrin-Augmontel est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (85,52%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 42,48% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 53,92% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 328,80 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Payrin-Augmontel s'inscrit dans l'histoire du pays.