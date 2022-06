En direct

19:50 - Quel résultat aux législatives de Levroux pour le bloc de gauche ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une clé du résultat de ces élections législatives, à Levroux comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 12,73% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,25% et 1,5% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement viser 16,48% à Levroux pour ce premier tour.

16:30 - À Levroux, des sondages aussi pertinents ? A l'issue du dernier vote, à Levroux, Marine Le Pen accostait en pôle position au 1er round de l'élection présidentielle avec 33,02% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,15%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 12,73% et Éric Zemmour à 6,3%. Un verdict à comparer avec ce qui a eu lieu au niveau national : un Emmanuel Macron en tête à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront sans doute chambouler cette donne lors des législatives dans la cité, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Et pour rappel, la majorité est tombée à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

14:30 - À Levroux, l'enjeu majeur de ces législatives reste l'abstention L'un des critères forts de ces élections législatives 2022 sera à n'en pas douter le niveau de participation à Levroux. La baisse du pouvoir d'achat serait notamment en mesure de faire surtout gagner le camp de l'abstention à Levroux (36110). En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 22,29% des personnes en capacité de voter dans la localité avaient boudé les urnes, contre une abstention de 24,44% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Quel était le taux de la participation à Levroux en 2017 ? Comment ont voté traditionnellement les électeurs de cette commune lors des élections passées ? Il y a 5 ans, durant les élections législatives, le taux d'abstention avait représenté 51,31% au premier tour au sein de Levroux. L'abstention était de 48,59% au dernier round. Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le taux d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.