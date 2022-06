Résultat de la législative à Lézignan-Corbières : en direct

17:11 - À Lézignan-Corbières, des sondages aussi justes qu'en France ?

A l'issue du premier tour de la dernière élection à l'Elysée, à Lézignan-Corbières, Marine Le Pen finissait en première position avec 38,6% des voix, devant Emmanuel Macron à 17,64%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 17,48% et Éric Zemmour à 8,18%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures changeront probablement ce paysage lors des législatives dans la commune, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Or la majorité présidentielle a vu son score reculer à un trait de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages ce vendredi soir. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.