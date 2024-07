Résultat des législatives 2024 à Argeliers (11120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La gauche dans le match aussi à Argeliers pour ces législatives ? Avec 28,06% des suffrages à l'échelle nationale pour le 1er tour des élections législatives dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022. Une performance qui pourrait lui permettre de titiller le RN ce soir. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 16,67% des suffrages à Argeliers. Une percée à affiner néanmoins avec les 25,37% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Reste désormais à savoir si la gauche sera au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 38,06% à l'époque.

20:58 - 17 points grapillés en 2 ans par le RN à Argeliers Au niveau local, le résultat du Rassemblement national lors de ces élections législatives sera très observé. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 17 points à Argeliers entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Les reports de voix restent incertains, mais on peut donc déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du Rassemblement national de nouveau déterminant ce soir Le résultat obtenu par le RN sera ainsi très observé au niveau local pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Argeliers ? Le RN tirait aussi son épingle du jeu à Argeliers à l'époque lors des législatives. Dans la commune, c'est Christophe Barthès qui démarrait en pôle position au premier tour avec 39,68%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 61,94%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,06%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Avec 56,81% des bulletins de vote, Christophe Barthès (Rassemblement National) a pris la pôle position à Argeliers, dimanche 30 juin dernier au soir du premier tour de l'élection législative. Philippe Poutou (Union de la gauche) ramassait 16,67%. Enfin, Jean-Claude Perez (Ensemble ! - Majorité présidentielle) récupérait 15,97% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Christophe Barthès accumulant cette fois 49,33%, devant Philippe Poutou avec 18,7% et Jean-Claude Perez avec 16,86%.

19:21 - À Argeliers, la participation du 1er round dépasse celle des européennes L'étude des consultations démocratiques passées permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. À Argeliers, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 a atteint 34,2%, inférieur de 12 points à celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, 46,27% des personnes aptes à voter à Argeliers avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 53,66% lors des européennes de 2019. Pour comparer, au niveau du pays, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 49% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention peut-elle monter au second tour des législatives 2024 à Argeliers ? À Argeliers, l'une des clés des législatives est indéniablement la participation. L'abstention s'élevait à 34,2% à Argeliers lors du 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,17% au premier tour et 56,44% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Argeliers ? Pour le second tour de la présidentielle, 27,32% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 26,39% au premier tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité pourraient en effet inciter les citoyens d'Argeliers (11120) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Argeliers Dans les rues d'Argeliers, les élections sont en cours. Avec ses 2 142 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 152 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 677 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 29% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 32,71% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,04% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 38,55% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 644,01 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Argeliers, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.