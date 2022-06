Résultat de la législative à Lieusaint : en direct

17:15 - Les grandes tendances des sondages, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Lieusaint ?

Avec 36,63% des votes, au premier tour à Lieusaint, Jean-Luc Mélenchon avait glané la tête du vote à l'issue de la dernière élection à l'Elysée. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 24,28%, devançant Marine Le Pen à 18,93% et Éric Zemmour à 4,25%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières heures boulverseront peut-être ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la commune, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or la majorité a baissé à un cheveu de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%.