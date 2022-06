Résultat de la législative à Liverdun : en direct

12/06/22 10:58

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Liverdun sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:57 - Quelques paramètres clés pour les législatives 2022 à Liverdun La ville de Liverdun ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter la vie des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne. 9 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Liverdun soit autant en moyenne que dans le reste du pays. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures dans cet espace.

Résultat des élections législatives 2022 à Liverdun

Les élections législatives 2022 auront lieu à Liverdun comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle

Tête de liste Liste Philippe Morenvillier Rassemblement National Marika Bret Ensemble ! (Majorité présidentielle) Julie Ricard Reconquête ! Miriam Aubert Divers extrême gauche Corinne Paine Droite souverainiste Dominique Potier Divers gauche Yannick François Les Républicains Sophia Fayad Divers Elisabeth Schilder Ecologistes

Législatives 2022 à Liverdun : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 28% des voix au premier tour à Liverdun, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de la Banque Rothschild et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 27% et 20% des voix. Et ensuite renversement de situation : Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, ressorti en tête du second tour en décrochant 53% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 47% des voix. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Liverdun (54460) ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin prochains.