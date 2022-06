Résultat de la législative à Livron-sur-Drôme : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Livron-sur-Drôme dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:12

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Livron-sur-Drôme sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:12 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Livron-sur-Drôme ? Les dynamiques nationales des dernières heures s'appliqueront sans doute à Livron-sur-Drôme. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Dans le même temps, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%. La dernière présidentielle, à Livron-sur-Drôme cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 33,78% des suffrages. En seconde position, se hissait Emmanuel Macron à 23,38%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,39% et Éric Zemmour à 6,48%. Le président-candidat se plaçait à en revanche près de 28% des votes dans l'ensemble du pays, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. 14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux législatives 2022 à Livron-sur-Drôme L'un des facteurs clés du scrutin législatif 2022 sera sans aucun doute le taux d'abstention à Livron-sur-Drôme. Les habitants des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour des législatives ? En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 28,32% au niveau de la ville. L'abstention était de 26,54% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Livron-sur-Drôme, le score de la participation à l'occasion des élections législatives 2022 sera un élément essentiel Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment votent ordinairement les citoyens de cette agglomération ? Cinq ans auparavant, au moment des législatives, parmi les 6 937 personnes en âge de voter à Livron-sur-Drôme, 43,36% avaient pris part au scrutin au premier tour, contre un taux de participation de 38,71% au deuxième tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Livron-sur-Drôme Les données de ces législatives à Livron-sur-Drôme sont limpides : la commune n'est couverte que par une seule circonscription où s'opposent 10 candidats. Un nombre de prétendants dans la moyenne du reste du pays. Les votants ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour limiter l'abstention.

Résultat des élections législatives 2022 à Livron-sur-Drôme

Les élections législatives 2022 auront lieu à Livron-sur-Drôme comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Drôme

Tête de liste Liste Lisette Pollet Rassemblement National Arnaud Alzat-Laly Droite souverainiste Thomas Battesti Reconquête ! Rémi Dubois Ecologistes Benoît Maclin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Gilles Reynaud Nouvelle union populaire écologique et sociale Valérie Arnavon Les Républicains Mohamed Aissou Ecologistes Salim Bouziane Divers centre Guy Rat Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Livron-sur-Drôme : les enjeux

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 33,8% des suffrages au premier tour à Livron-sur-Drôme. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,4% et 17,4% des voix. Le choix des administrés de Livron-sur-Drôme était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (53,8% des suffrages), abandonnant par conséquent 46,2% des votes à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette agglomération où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour en avril dernier. Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens vivant à Livron-sur-Drôme (26250) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français.