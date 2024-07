Résultat des législatives 2024 à Pierrelatte : les premiers chiffres du 2e tour

À Pierrelatte, l'abstention constitue indéniablement l'une des clés de ces élections législatives 2024. Le pourcentage de participation à Pierrelatte pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 64,66%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,49% au premier tour. Au deuxième tour, 44,04% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Pour le second tour de l'élection présidentielle, 72,86% des personnes aptes à participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part à l'élection. La participation était de 74,43% au premier tour, soit 7 240 personnes. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur la vie des ménages sont notamment capables de faire augmenter le pourcentage de participation à Pierrelatte (26700).

17:29 - Pierrelatte : démographie et socio-économie impactent les législatives

En pleine campagne électorale législative, Pierrelatte se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 13 799 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 061 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (21,35%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Avec 1 202 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 12,60%, Pierrelatte se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2129,56 € par mois, la commune dévoile un taux de chômage de 17,02%, synonyme d'une situation économique mitigée. Ainsi, à Pierrelatte, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.