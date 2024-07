Résultat des législatives 2024 à Allan (26780) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Allan, quel candidat vont désigner les supporters de la gauche ? Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28,06% des votes obtenus au niveau du pays sont un premier indice. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 14,55% des votes à Allan. Un score en baisse en comparaison des 19,46% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le RN a lourdement avancé à Allan en 2 ans La montée du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des suffrages au premier tour des législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti a en effet déjà gagné 19 points ici entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le RN gagnant aux législatives il y a deux ans à Allan Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera ainsi scruté selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le RN va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Allan ? Les élections législatives avaient aussi offert un excellent départ pour le RN à l'époque à Allan. Dans la commune, c'est Lisette Pollet qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 27,07%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 65,04%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,96%.

20:05 - Quel verdict pour le Rassemblement national ce dimanche à Allan ? A en croire les ultimes projections diffusées entre les deux tours, l'alliance du RN et des ciottistes pourrait s'assurer pas loin de 250 députés au terme des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient préserver entre 95 et 125 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. Grâce à 46,46% des votes, Lisette Pollet (Rassemblement National) a pris les devants à Allan, dimanche 30 juin pour le 1er round des élections législatives. Nicolas Michel (Majorité présidentielle) et Karim Chkeri (Union de la gauche) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 21,74% et 14,55% des votants. Lisette Pollet était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Drôme dans son ensemble, avec cette fois 42,85%, devant Karim Chkeri avec 22,81% et Nicolas Michel avec 18,94%.

19:21 - Que dire de la participation par rapport au scrutin européen à Allan ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des consultations démocratiques précédentes ? Comme spécifié dans le post précédent, la participation lors du premier tour des élections législatives à Allan était de 71,11%, plus importante que celle des dernières élections européennes. Durant le dernier scrutin européen, 1 547 inscrits sur les listes électorales d'Allan (26) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 59,86%), contre un taux de participation de 57,51% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle représentait 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - À Allan, la participation était de 71,11% lors du premier round des législatives À Allan, l'un des facteurs essentiels de ces législatives est incontestablement le niveau d'abstention. Dimanche dernier, l'abstention à Allan lors du premier tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 28,89%. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 20,9% dans la commune, contre une abstention de 20,7% au premier tour. En comparaison, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,63% au premier tour. Au second tour, 50,89% des votants ne se sont pas déplacés. La question des retraites et l'insécurité sont notamment capables d'avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens d'Allan.

17:29 - Allan : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville d'Allan, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 8,48% et une densité de population de 58 hab/km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (11,48%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 747 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,01%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,6%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Allan mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,92% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.