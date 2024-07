Résultat des législatives 2024 à Sauzet (26740) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Sauzet, quels reports de voix à gauche ce soir ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou basculer vers une autre candidature ? L'attelage a obtenu un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 22,94% des bulletins à Sauzet. Un score en baisse de -5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. On saura ce soir si la gauche a fait mieux ou moins bien que son résultat de 2022 lors du second tour, soit 45,56% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national a solidement séduit à Sauzet La montée du parti lepéniste aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau local entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il y a donc des raisons de penser, si les reports de voix sont favorables, que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouvelle avance pour le RN à Sauzet ? Le nombre de bulletins de Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de cette élection du Parlement localement. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti frontiste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Sauzet ? Aux législatives à l'époque à Sauzet, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 21,11% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 27,90% pour Gilles Reynaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il rassemblait pourtant 54,44% des votes, devant les candidats Nupes (45,56%). C'est donc Lisette Pollet chez les lepénistes qui coiffait tout le monde au poteau.

20:05 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Sauzet ce dimanche ? Au soir du 1er round des législatives dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Sauzet ont placé en tête Lisette Pollet (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 38,53% des bulletins de vote. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Karim Chkeri (Front populaire) et Nicolas Michel (Ensemble !) avec 22,94% et 20,57% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Lisette Pollet glanant cette fois 42,85%, devant Karim Chkeri avec 22,81% et Nicolas Michel avec 18,94%.

19:21 - Et que retenir des européennes à Sauzet au niveau de la participation ? Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des dernières élections ? Le 1er tour des élections législatives 2024 à Sauzet a connu une participation de 77,02%, supérieure à celle des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, sur les 1 633 inscrits sur les listes électorales à Sauzet, 61,91% avaient en effet pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 57,01% pour le scrutin de 2019. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,90% le midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - La participation reste le chiffre clé de ces législatives à Sauzet À Sauzet, la participation constitue indéniablement l'une des clés des élections législatives. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Sauzet s'élevait à 77,02%. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 53,00% au premier tour et 54,09% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Sauzet aujourd'hui ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 78,01% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 81,59% au premier tour, c'est-à-dire 1 272 personnes. Les campagnes pour faire "barrage" à l'extrême-droite sont par exemple en mesure d'impacter le pourcentage de participation à Sauzet (26740).

17:29 - Élections législatives à Sauzet : un éclairage démographique Dans la ville de Sauzet, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? Dans la ville, 13,5% des résidents sont des enfants, et 8,85% de plus de 75 ans. La répartition par âge peut agir sur les priorités des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (82,26%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 830 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,29%) met en lumière des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (10,32%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Sauzet mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,72% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.