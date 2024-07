Résultat des législatives 2024 à Portes-lès-Valence : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des facteurs décisifs du scrutin législatif 2024 est sans aucun doute le taux d'abstention. Dans l'agglomération, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 était de 33,22%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 54,99% au premier tour. Au second tour, 53,76% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 7 500 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 24,04% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 27,15% au deuxième tour. Les jeunes montrent souvent un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives à Portes-lès-Valence ?

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Portes-lès-Valence

Au cœur de la campagne électorale législative, Portes-lès-Valence se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 10 422 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 691 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (83,8%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les 469 résidents étrangers, représentant 4,46% de la population, favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,23%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2117,77 euros par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Portes-lès-Valence s'inscrit dans l'histoire de la France.