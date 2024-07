Résultat des législatives 2024 à Montélimar : les premiers chiffres du 2e tour

Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut également observer les résultats des précédentes consultations démocratiques. À Montélimar, le taux de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 était de 63,35%, plus important que celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 27 873 personnes habilitées à participer à une élection à Montélimar avaient effectivement pris part au scrutin (soit 49,5%), à comparer avec une participation de 46,92% il y a 5 ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle s'élevait à 26% à 12 h et 59% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

Le niveau d'abstention est sans aucun doute l'un des critères décisifs de ces élections législatives. Le taux d'abstention à Montélimar pour le 1er tour des législatives 2024 a atteint 36,65%. Lors du second tour de la présidentielle, sur les 27 336 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 31,85% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 28,69% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 57,05% au premier tour. Au second tour, 57,81% des électeurs ne se sont pas déplacés. La détermination des habitants d'empêcher la montée de l'extrême-droite est notamment susceptible d'impacter la stratégie de vote des citoyens de Montélimar.

17:29 - Montélimar : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Montélimar regorge de diversité et d'activités. Avec ses 40 399 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 3 963 entreprises, Montélimar est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (72,72%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Avec 3 633 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 12,31%, Montélimar est un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2158,09 euros par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,3%, annonçant une situation économique en demi-teinte. En résumé, Montélimar incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.