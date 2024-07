Résultat des législatives 2024 à Malataverne (26780) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Nouveau Front populaire pourrait se situer entre 18% et 18,94% à Malataverne à l'issue de ces législatives L'autre incertitude qui enveloppe ces élections de 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire dès le premier tour. L'ensemble a obtenu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Malataverne, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 18,94% des votes dans la commune. Une performance à affiner néanmoins avec les 22,56% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Reste désormais à savoir si la gauche sera au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 40,28% à l'époque.

20:58 - Le RN a vigoureusement gagné du terrain à Malataverne Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera une des clés au niveau local pour ces élections 2024. La progression du parti, qui s'élève déjà à 18 points à Malataverne entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En extrapolant, on peut penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouvelle avance pour le RN à Malataverne ? Au niveau local, le résultat du Rassemblement national à ces législatives 2024 sera en conséquence très observé. Le Rassemblement national va-t-il de nouveau s'imposer à Malataverne, comme lors des législatives 2022 ? Le RN parvenait également en pôle position à Malataverne au début des élections législatives à l'époque. On retrouvait en effet Lisette Pollet en tête au premier tour, avec 31,85% dans la cité. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 59,72%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,28%.

20:05 - Lisette Pollet (Rassemblement National) déjà devant avec 49,58% à Malataverne aux législatives Le dimanche 30 juin 2024, les habitants de Malataverne ont préféré Lisette Pollet (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 49,58% des suffrages. Un résultat qui lui a permis de devancer Karim Chkeri (Union de la gauche) et Nicolas Michel (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec respectivement 18,94% et 17,86% des électeurs. Lisette Pollet était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Drôme dans son ensemble, avec cette fois 42,85%, devant Karim Chkeri avec 22,81% et Nicolas Michel avec 18,94%.

19:21 - La participation analysée attentivement à Malataverne Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des élections passées ? Le taux de participation lors du premier tour des législatives 2024 à Malataverne a atteint 76,16%, surpassant de 16 points celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 60,3% des personnes en capacité de voter à Malataverne s'étaient en effet rendues dans l'isoloir. La participation était de 56,29% il y a 5 ans. Pour information, à l'échelle du pays, la participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle baisser à l'occasion du second tour des législatives à Malataverne ? Ce dimanche, lors du second tour des législatives à Malataverne, qu'en est-il de la participation ? La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Malataverne était de 76,16%. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,12% au premier tour et 51,2% au second tour. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 613 personnes en âge de voter au sein de la localité, 84,13% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 85,37% au premier tour, soit 1 377 personnes. Les jeunes générations montrent souvent un désintérêt pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Malataverne ?

17:29 - Élections législatives à Malataverne : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Malataverne, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 11,79% et une densité de population de 117 hab par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (87,63%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 859 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,37%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,17%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Malataverne mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 22,2% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.