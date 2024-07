Résultat des législatives 2024 à Saulce-sur-Rhône (26270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - La nouvelle coalition de gauche pourrait se situer entre 19,56% et 23% à Saulce-sur-Rhône à l'issue de ces législatives Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes à l'échelle de la France en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 19,56% des votes à Saulce-sur-Rhône. Un score à comparer néanmoins avec les 24,58% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Reste désormais à savoir si la gauche dépassera ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 43,73% à l'époque.

20:58 - Qui pourra vaincre le RN à Saulce-sur-Rhône ? Le nombre de bulletins glanés par la formation menée par Jordan Bardella au second tour va être le déterminant pour cette législative 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Quand on analyse la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières élections législatives au niveau national, soit environ 15 points de plus pour le parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le score du candidat RN pourrait le placer en tête à Saulce-sur-Rhône. Un verdict qui semble logique compte tenu des suffrages également grappillés par la formation politique dans la commune ces dernières années : un bond de 15 points qui peut toujours évoluer.

20:29 - Quel score final pour le RN aux législatives à Saulce-sur-Rhône ? Le résultat de la formation de Jordan Bardella ce dimanche soir va ainsi être le déterminant au niveau local pour le second tour de cette élection législative. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Saulce-sur-Rhône ? Le RN tirait également son épingle du jeu à Saulce-sur-Rhône lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale à l'époque. On retrouvait en effet Lisette Pollet devant ses concurrents au premier tour, avec 33,13% dans la cité. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 56,27%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,73%.

20:05 - Des élections législatives qui ont souri au RN jusqu'ici Selon les enquêtes rendues publiques dans les derniers jours de campagne, l'alliance RN-LR serait en mesure de s'arroger pas loin de 250 députés au terme des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF pourrait rafler près de 200 sièges. Les candidats de la majorité maintiendraient une centaine de sièges. Il faut bien sûr tenir compte des habitudes des territoires. Avec 48,84% des votes, Lisette Pollet (Rassemblement National) a pris la pôle position à Saulce-sur-Rhône, le 30 juin dernier au soir du premier round de l'élection législative. Karim Chkeri (Front populaire) et Nicolas Michel (Majorité présidentielle) suivaient grâce à respectivement 19,56% et 14,7% des votants dans la ville. Lisette Pollet était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Drôme dans son ensemble, avec cette fois 42,85%, devant Karim Chkeri avec 22,81% et Nicolas Michel avec 18,94%.

19:21 - Au moment des résultats des élections législatives 2024, quelle est l'abstention à Saulce-sur-Rhône ? Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 1 880 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. À Saulce-sur-Rhône, le pourcentage d'abstention au 1er round des législatives 2024 était de 32,61%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, sur les 1 396 inscrits sur les listes électorales à Saulce-sur-Rhône, 44,63% avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 44,64% lors des élections européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% à 12 h et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - 67,39% de participation lors du 1er round des législatives à Saulce-sur-Rhône Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du 2e tour des élections législatives à Saulce-sur-Rhône ? L'abstention était de 32,61% à Saulce-sur-Rhône lors du 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 51,31% au premier tour. Au second tour, 53,78% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saulce-sur-Rhône ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,68% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 17,65% au premier tour. Les jeunes manifestent couramment une indifférence pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Saulce-sur-Rhône ?

17:29 - Saulce-sur-Rhône : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saulce-sur-Rhône montrent des tendances claires susceptibles d'influencer les résultats des législatives. Avec une densité de population de 100 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,84%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (82,8%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 669 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,88%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,3%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saulce-sur-Rhône mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 33,6% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.