Résultat de la législative à Lorris : 2e tour en direct

19/06/22 18:09

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Lorris sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Lorris. En direct 18:09 - La coalition Mélenchon s'était placée en 3e position à Lorris la semaine passée Un total de 23,76% des suffrages pouvait être estimé pour la coalition LFI-PS-EELV-PC avant ces législatives à Lorris. Un chiffre correspondant au cumul des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon a obtenu 20,81% des votes au 1er tour de la législative il y a sept jours dans les 2 bureaux de vote de Lorris. La Nupes avait ainsi terminé sur le podium. 15:30 - À Lorris, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée Le 12 juin dernier pour le 1er round, les habitants de Lorris ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a réuni 28,21% des bulletins de vote. En seconde place, la candidature Rassemblement National récupère 27,51% des votes. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 20,81% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. 13:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives 2022 à Lorris ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Dimanche dernier, 48,9% des personnes aptes à participer à une élection à Lorris avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Pour comprendre le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'observer les résultats des consultations démocratiques passées. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 2049 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 74,82% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 74,23% au premier tour, soit 1521 personnes. 10:30 - Les élections sont reparties à Lorris ! Ce qu'il faut savoir sur les législatives La cité de Lorris ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier le vote des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre à l'isoloir. Seuls les postulants qualifiés dimanche dernier sont en lice pour ce 2e épisode de l'élection législative à Lorris. Découvrez le nouveau député dès 20 heures ci-dessus.

Résultats des législatives 2022 à Lorris - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Lorris aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Loiret

Tête de liste Liste Richard Ramos Ensemble ! (Majorité présidentielle) Olivier Hicter Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Lorris - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Lorris

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription du Loiret

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lorris Richard Ramos (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,38% 28,21% Olivier Hicter (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,52% 20,81% Carla Boubekeur Rassemblement National 19,54% 27,51% Chrystel de Filippi Les Républicains 9,68% 12,43% Anna Khelil Reconquête ! 3,51% 3,35% Gaël Baumgartner Ecologistes 3,44% 1,97% Raphaël Legros Ecologistes 1,58% 1,78% Sébastien Bibet Droite souverainiste 1,56% 1,38% David Choquel Divers extrême gauche 0,95% 1,28% Xavier Delaguette Divers 0,82% 0,69% Théodore-Richard Toulougoussou Divers gauche 0,80% 0,39% Dylan Silvestre Divers droite 0,21% 0,20% Participation au scrutin Circonscription Lorris Taux de participation 49,79% 51,10% Taux d'abstention 50,21% 48,90% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 0,67% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62% 2,48% Nombre de votants 37 425 1 047

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Lorris. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première position chez les 2049 citoyens de la 6ème circonscription du Loiret résidant à Lorris. Le taux d'abstention parmi les électeurs habilités à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription atteint 49%, ce qui représente 1 002 non-votants. Richard Ramos a ainsi engrangé 28% des suffrages au niveau de la ville. Carla Boubekeur (Rassemblement National) capte 28% des votes. Quant à lui, Olivier Hicter (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient 21% des voix. L'issue définitive de l'élection législative à l'échelle de la 6ème circonscription du Loiret découlera du vote des électeurs des 34 autres communes qui la composent.

Législatives 2022 à Lorris : les enjeux

Pendant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 29,5% des voix au premier tour à Lorris, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et l'ancien député européen avaient obtenu 25,2% et 17,8% des suffrages. A l'inverse du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le second tour grâce à 50,7% des votes face à Marine Le Pen (49,4%). Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Lorris (45) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin prochains.