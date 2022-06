En direct

19:29 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Lorris ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 17,79% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Lorris il y a deux mois. Les conversions des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,42% et 1,07% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 3,49% du côté des électeurs de gauche (en plus du vote Mélenchon).

16:30 - Que montrent les grandes tendances des législatives 2022 pour Lorris ? Les mouvements nationaux des ultimes semaines rejailliront probablement sur le résultat des législatives à Lorris ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité est tombée très près de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Or Marine Le Pen avait atteint la tête du vote à la dernière élection à l'Elysée à Lorris avec 29,46% des suffrages exprimés, au premier tour. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 25,23%, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,79% et Valérie Pécresse à 7,72%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Lorris L'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 sera indéniablement l'ampleur de la participation à Lorris. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des Français seraient de nature à impacter le taux de participation à Lorris (45260). Il y a deux mois, lors du second tour de la présidentielle, sur les 2 049 personnes en âge de voter dans la ville, 25,18% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 25,77% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - La participation aux législatives 2022 à Lorris peut-elle faire pire qu'au scrutin 2017 ? Comment ont voté d'habitude les électeurs de cette ville lors des élections précédentes ? A l'occasion des élections législatives de 2017, 52,35% des personnes habilitées à voter à Lorris avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 44,37% au dernier round. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012.