Résultat de la législative à Louhans : en direct

12/06/22 10:58

Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous tenterons de donner les clés de cette première étape des législatives à Louhans, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. Se trouvent en lice 7 candidats dans la seule circonscription de la cité (soit moins que dans les autres circos) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de premier tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Louhans ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 28,8% des votes au premier tour à Louhans. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,7% et 14,6% des voix. Et pour finir renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 52,7% des voix face à Marine Le Pen (47,3%). En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ?