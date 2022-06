Résultat de la législative à Lucciana : en direct

17:19 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Lucciana ?

Lors de la dernière élection, à Lucciana, Marine Le Pen terminait en première position avec 38,4% des voix, devant Emmanuel Macron à 14,77%. On trouvait plus loin Éric Zemmour, en troisième position avec 13,43% et Jean-Luc Mélenchon à 11,97%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront sans doute transformer ce tableau et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), avec un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%.