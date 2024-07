Résultat des législatives 2024 à Venzolasca (20215) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - À Venzolasca, que vont choisir les électeurs de la gauche ?

La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces élections législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, l'attelage a rassemblé plus de 28% des voix à l'échelle de l'Hexagone contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Or le Front populaire était absent aux législatives la semaine dernière à Venzolasca. On trouvait un ticket Divers droite en pôle position au premier tour, avec 54,68 % des votes. La gauche ne faisait pas mieux en 2022 également, puisque c'est François-Xavier Ceccoli (Divers droite) qui l'emportait dans la ville.