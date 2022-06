Résultat de la législative à Luzy : 2e tour en direct

19/06/22 18:39

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Luzy sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Luzy. En direct 18:39 - La Nupes avait terminé sur la 3e marche à Luzy dimanche dernier Le bloc de gauche pouvait potentiellement obtenir 24,75% à Luzy avant ces élections légilsatives. C'est en effet le total des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés a enregistré 22,47% des suffrages au 1er tour de la législative la semaine passée dans les 2 bureaux de vote de Luzy. Ce qui avait tout de même offert la troisième place à la Nupes. 15:30 - Quel dénouement pour le second tour des législatives à Luzy ? La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a rassemblé 39,51% des suffrages lors du premier tour des législatives dimanche 12 juin 2022. La candidature Rassemblement National glane 22,72% des suffrages. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 22,47% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - À Luzy, le chiffre clé de ces législatives reste l'abstention Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette localité lors des dernières élections ? Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux de participation représentait 76,19% des votants de la localité. Le taux de participation était de 74,9% au premier tour, c'est-à-dire 1137 personnes. Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de scrutin. Dimanche dernier, 45,03% des personnes habilitées à participer à une élection à Luzy avaient boudé les urnes. 10:30 - 2e tour des législatives 2022 à Luzy ce 19 juin ! Les données de cette deuxième manche des élections législatives à Luzy sont limpides : la ville ne correspond qu'à une seule circonscription où sont en lice deux candidats finalistes. Autre point majeur: les votants auront jusqu'à 18 heures ce soir pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour contracter la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Luzy - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Luzy aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Nièvre

Tête de liste Liste Marie Anne Guillemain Nouvelle union populaire écologique et sociale Patrice Perrot Ensemble ! (Majorité présidentielle) Julien Guibert Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Luzy - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Luzy

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Nièvre

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Luzy Julien Guibert (Ballotage) Rassemblement National 27,87% 22,72% Patrice Perrot (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,83% 39,51% Marie Anne Guillemain (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,38% 22,47% Christophe Deniaux Les Républicains 10,84% 6,91% Marie Joelle Guillaume Reconquête ! 4,04% 2,84% Dominique Dupuis Divers extrême gauche 2,37% 2,22% Pascal Lepetit Droite souverainiste 2,14% 2,72% Heloïse Megy Ecologistes 1,52% 0,62% Participation au scrutin Circonscription Luzy Taux de participation 53,00% 54,97% Taux d'abstention 47,00% 45,03% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88% 1,45% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05% 0,96% Nombre de votants 42 278 830

Le résultat de la législative à Luzy est désormais officiel. Les 1510 habitants de Luzy votant dans la 2ème circonscription de la Nièvre ont penché pour le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 12 juin. Le taux d'abstention s'élève à 45% des électeurs autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription législative, ce qui représente 680 non-votants. Patrice Perrot a enregistré 40% des suffrages au sein de la commune. Julien Guibert (Rassemblement National) et Marie Anne Guillemain (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à dans l'ordre 23% et 22% des votes. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Luzy. Les citoyens de 241 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de la Nièvre.

Législatives 2022 à Luzy : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Luzy (58170) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils seront invités à participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 33.0% des votes au premier tour à Luzy, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et le candidat du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 25.4% et 16.2% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Luzy grâce à 57.7% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 42.3% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président nouvellement réélu pourra-t-il se fier à cette ville pour acquérir une majorité à l'hémicycle ?