Résultat des législatives 2024 à Saint-Léger-des-Vignes (58300) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Léger-des-Vignes, quels seront les reports des voix pour la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, ce sont 28,06% des bulletins qu'a obtenus le bloc à l'échelle nationale, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% en 2022. A l'issue du premier tour des législatives dimanche dernier, à Saint-Léger-des-Vignes, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 25,92% des votes dans la commune. Une progression en comparaison des 22,95% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre 25,33% pour faire aussi bien ou mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a gagné 17 points à Saint-Léger-des-Vignes L'évolution du parti lepéniste aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. La progression du parti, qui se monte déjà à 17 points à Saint-Léger-des-Vignes entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Il est donc possible que le RN finisse vainqueur à Saint-Léger-des-Vignes ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour qui avait souri au clan macroniste en 2022 Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella lors des législatives sera ainsi très analysé. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Saint-Léger-des-Vignes, dans ce scénario très différent de 2022 ? Lors des dernières législatives à Saint-Léger-des-Vignes, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 28,17% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 35,17% pour Patrice Perrot (LREM) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 40,44%. Patrice Perrot conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel résultat pour le Rassemblement national ce dimanche soir à Saint-Léger-des-Vignes ? Selon les enquêtes des sondeurs publiées dans les dernières heures de la campagne, l'alliance RN-LR devrait s'assurer entre 210 et 250 sièges au terme des législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle garderaient entre 95 et 125 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Le 30 juin, les électeurs de Saint-Léger-des-Vignes ont placé en tête Julien Guibert (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 45,85% des voix. Christian Paul (Union de la gauche) et Sandra Germain (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient en ramassant respectivement 25,92% et 20,62% des votants. Julien Guibert était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Nièvre dans son ensemble, avec cette fois 44,82%, devant Christian Paul avec 26,32% et Sandra Germain avec 20,44%.

19:21 - A la proclamation des résultats des élections législatives 2024, quelle est l'abstention à Saint-Léger-des-Vignes ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette commune lors des précédentes consultations politiques ? À Saint-Léger-des-Vignes, le taux d'abstention au premier round des législatives 2024 a été de 35,47%, inférieur de 13 points à celui des dernières élections européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, parmi les 1 398 personnes en âge de voter à Saint-Léger-des-Vignes, 48,57% avaient effectivement boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 46,32% il y a cinq ans. Pour comparer, au niveau de la France, le taux d'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention est attendue autant que les résultats des législatives 2024 à Saint-Léger-des-Vignes À Saint-Léger-des-Vignes, le taux de participation constitue indiscutablement l'un des facteurs clés du scrutin législatif. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Léger-des-Vignes était de 35,47%. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 372 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 27,97% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 27,77% au premier tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,89% au premier tour et 49,09% au deuxième tour.

17:29 - Élections législatives à Saint-Léger-des-Vignes : impact de la démographie et de l'économie locale À Saint-Léger-des-Vignes, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent impacter les législatives. Le pourcentage de chômeurs à 10,1% pourrait agir sur les attentes des électeurs quant aux mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 209 hab/km² et 39,34% de population active, ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (23,84%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 685 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (19,03%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,21%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Léger-des-Vignes mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,35% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.