Résultat des législatives 2024 à Urzy (58130) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - Le Front populaire, une Nupes bis à gauche lors de ces élections législatives 2024 ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme au Front populaire aux législatives 2024 ou se tourner vers une autre candidature ? L'ensemble a glané plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Pour le premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 27,67% des suffrages à Urzy. Un score en baisse en comparaison des 30,57% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre 32,54% pour faire mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Quelle performance pour le RN à Urzy lors des législatives ? Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national lors des dernières législatives au niveau national, soit environ 15 points de plus pour le parti en 2024 qu'en 2022, le score du RN a toutes les chances de lui offrir la victoire à Urzy. Une estimation qui semble coller avec les points également conquis par le parti dans la commune ces dernières années, correspondant en effet à 15 points de parts de voix.

20:29 - Le résultat du Rassemblement national de nouveau déterminant ce dimanche Le résultat du RN sera ainsi une des clés localement pour le second tour de cette élection 2024. Le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Urzy, comme en 2022 ? Le RN avait en revanche été battu au premier tour des législatives il y a deux ans à Urzy, comptant 28%des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 30,57% des voix. Le Rassemblement national bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 33,86%, contre 33,60% pour le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle.

20:05 - Julien Guibert (Rassemblement National) déjà en avance avec 43,03% à Urzy aux législatives Le 30 juin 2024, les habitants d'Urzy ont préféré Julien Guibert (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 43,03% des suffrages. Christian Paul (Front populaire) et Sandra Germain (Ensemble pour la République) suivaient en recueillant respectivement 27,67% et 21,06% des électeurs. Julien Guibert était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Nièvre dans son ensemble, avec cette fois 44,82%, devant Christian Paul avec 26,32% et Sandra Germain avec 20,44%.

19:21 - Que retenir de la participation par rapport au scrutin européen à Urzy ? Au cours des dernières années, les 1 772 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Comme stipulé dans la précédente publication, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives à Urzy a été de 26,56%, plus bas de 13 points que celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le taux d'abstention s'était effectivement hissé à 39,02% au sein d'Urzy, à comparer avec un taux d'abstention de 41,37% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle représentait 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - Quel impact aura la participation sur les résultats des législatives 2024 à Urzy ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Urzy ? Le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 à Urzy s'élevait à 73,44%. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,27% au premier tour. Au deuxième tour, 57,62% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Urzy ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 81,84% des personnes en âge de voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 80,28% au second tour, ce qui représentait 1 091 personnes. La nouvelle perception de la vie politique est notamment susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs d'Urzy (58130).

17:29 - Analyse socio-économique d'Urzy : perspectives électorales Quel portrait faire d'Urzy, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 742 habitants répartis dans 863 logements, cette localité présente une densité de 78 habitants/km². Avec 54 entreprises, Urzy est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (82,04%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,67% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 36,26% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 291,68 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Ainsi, Urzy incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.