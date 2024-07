Résultat des législatives 2024 à Prémery (58700) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Prémery à la loupe ? Combien va faire le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des bulletins obtenus au niveau national sont un premier indice. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 21,91% des bulletins à Prémery. Un score en baisse en comparaison des 23,91% de la Nupes au premier tour en 2022. On découvrira ce soir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 27,84% à l'époque.

20:58 - L'extrême droite a vigoureusement séduit à Prémery en 2 ans Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera le principal enseignement pour ces élections de l'Assemblée localement. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau de la commune entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut donc penser que le RN sera vainqueur à Prémery ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du RN de nouveau déterminant ce soir Le résultat du second tour des législatives à l'échelle locale sera ainsi observé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Le mouvement lepéniste va-t-il encore gagner à Prémery, comme en 2022 ? Le RN réalisait aussi un beau démarrage à Prémery à l'époque lors des législatives. On retrouvait en effet Julien Guibert au sommet au premier tour, avec 31,63% dans la ville. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 36,51%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 35,65%.

20:05 - Nouveau raid pour le RN à Prémery ce dimanche ? Julien Guibert (Rassemblement National) a enregistré 48,88% des suffrages à Prémery le 30 juin, pour le premier tour des législatives. Christian Paul (Union de la gauche) et Sandra Germain (Ensemble !) suivaient en recevant, dans l'ordre, 21,91% et 21,32% des votants dans la ville. La première place était la même à l'échelle de la 2ème circonscription de la Nièvre, Julien Guibert rassemblant cette fois 44,82%, devant Christian Paul avec 26,32% et Sandra Germain avec 20,44%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Prémery : quelle évolution ? Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des consultations politiques passées ? Le premier tour des élections législatives 2024 à Prémery a connu une participation de 65,03%, supérieure de 13 points à celle des dernières européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 52,11% des inscrits sur les listes électorales de Prémery s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 50,99% il y a 5 ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle atteignait 19,81% à midi et 45,26% à 17 h.

18:35 - La participation demeure le chiffre phare de ces législatives à Prémery L'un des facteurs principaux des législatives est le niveau d'abstention. L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 à Prémery a atteint 34,97%. Au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 26,6% des votants de la ville, contre un taux d'abstention de 26,9% au premier tour. En proportion, l'abstention aux législatives 2022 représentait 49,31% au premier tour. Au second tour, 47,48% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Prémery ? Les populations des communes de grandes tailles votent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Prémery ?

17:29 - Prémery : démographie, élections et perspectives d'avenir La démographie et le contexte socio-économique de Prémery contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec un pourcentage de 23% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,55%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (70,51%) met en exergue le poids des enjeux liés au logement et à l'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 1698,96 €/mois peut être révélateur de disparités financières locales. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,11%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en CDD (10,81%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Prémery mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 39,61% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.