Résultat des législatives à Luzy - Election 2022 (58170)

Résultat des législatives 2022 à Luzy

Le résultat des élections législatives 2022 à Luzy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Nièvre

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Nièvre

Le résultat de l'élection législative à Luzy a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Les 1510 électeurs de Luzy votant dans la 2ème circonscription de la Nièvre se sont prononcés pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 12 juin. Au sein de la commune, Patrice Perrot a collecté 40% des voix. Julien Guibert (Rassemblement National) et Marie Anne Guillemain (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupèrent 23% et 22% des votes. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de la Nièvre peut encore basculer si les électeurs des 241 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Luzy. L'abstention parmi les habitants autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription législative s'établit à 45% (680 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Luzy Julien Guibert Rassemblement National 27,80% 22,72% Patrice Perrot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,75% 39,51% Marie Anne Guillemain Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,31% 22,47% Christophe Deniaux Les Républicains 10,82% 6,91% Marie Joelle Guillaume Reconquête ! 4,13% 2,84% Dominique Dupuis Divers extrême gauche 2,37% 2,22% Pascal Lepetit Droite souverainiste 2,18% 2,72% Heloïse Megy Ecologistes 1,63% 0,62% Participation au scrutin Circonscription Luzy Taux de participation 53,04% 54,97% Taux d'abstention 46,96% 45,03% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 1,45% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09% 0,96% Nombre de votants 42 304 830

À Luzy, des sondages aussi valables ? La majorité présidentielle est tombé très près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Luzy dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Avec 32,97% des votes exprimés, à Luzy cette fois, Emmanuel Macron avait gagné la première position au dernier scrutin présidentiel. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 25,39%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 16,16% et Éric Zemmour à 4,66%.

Législatives 2022 à Luzy : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Luzy (58170) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils seront invités à participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 33.0% des votes au premier tour à Luzy, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et le candidat du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 25.4% et 16.2% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Luzy grâce à 57.7% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 42.3% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président nouvellement réélu pourra-t-il se fier à cette ville pour acquérir une majorité à l'hémicycle ?