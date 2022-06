Résultat de la législative à Magland : 2e tour en direct

Les inscrits de Magland avaient apporté 13,66% de leurs voix au bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon le 12 juin dernier, pour l'étape première des législatives 2022. Ce score est tout de même à mettre en perspective avec les suffrages insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 12,16%, 2,75%, 0,98% et 0,43% il y a deux mois. Ce qui aboutissait à un total qui aurait dû s'approcher de 16,32% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC.

15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des législatives à Magland ?

A l'occasion du premier tour, dimanche 12 juin 2022, les électeurs de Magland ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 34,31% des votes. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 27,2% des voix. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 13,66% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du second tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés.