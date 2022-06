Résultat de la législative à Maillane : en direct

12/06/22 11:30

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 36% des votes au premier tour à Maillane. L'ex-députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 24% et 12% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Maillane avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui confiant 61% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 39% des voix. Les habitants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Maillane (13910) prendront à nouveau la direction de leur bureau de vote en 2022 : ils devront participer aux législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature iront-ils ?