Résultat de la législative à Maizières-lès-Metz : en direct

12/06/22 17:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Maizières-lès-Metz sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:15 - Que peuvent montrer les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Maizières-lès-Metz ? Le président sortant avait obtenu 23,04% des voix à Maizières-lès-Metz, à l'issue de la dernière élection contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen se hissait à 29,65% des votes contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 27,29% (contre 22%). Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront sans doute infléchir la situation à Maizières-lès-Metz. Il faut se rappeler que l'alliance LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages ce vendredi soir. Pendant ce temps, le RN a passé la barre des 19%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Maizières-lès-Metz À Maizières-lès-Metz, l'un des facteurs décisifs de ces élections législatives sera immanquablement le taux de participation. La guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait éloigner les citoyens de Maizières-lès-Metz (57280) des isoloirs. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 8 528 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 32,18% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 31,31% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Maizières-lès-Metz ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 38,48% des électeurs de Maizières-lès-Metz avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 34,64% pour le second tour. Les élections législatives mobilisent toujours moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les votants de Maizières-lès-Metz ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne C'est donc parti pour ces législatives ! À Maizières-lès-Metz, il reste encore plusieurs heures pour se prononcer sur les 11 candidats qui s'affrontent pour devenir député. Les 8528 habitants de Maizières-lès-Metz ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 10 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Résultat des élections législatives 2022 à Maizières-lès-Metz

Les élections législatives 2022 auront lieu à Maizières-lès-Metz comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste Abderrahemane Bouhenna Divers gauche Malou Kuntz Les Républicains Camal Kadri Ecologistes Jessy Fricheteau Divers gauche Esther Leick Nouvelle union populaire écologique et sociale Grégoire Laloux Rassemblement National Christèle Rousse Droite souverainiste Belkhir Belhaddad Ensemble ! (Majorité présidentielle) Didier Georget Divers extrême gauche Yoan Hadadi Divers gauche Rebecca Konarski Reconquête !

Législatives 2022 à Maizières-lès-Metz : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Maizières-lès-Metz (57280) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin 2022. Les citoyens de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 30% des voix au premier tour à Maizières-lès-Metz, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le fondateur du parti "La France Insoumise" et celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande avaient obtenu 27% et 23% des voix. A l'opposé du premier tour, Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, arrivé en tête du second tour avec 50% des votes face à Marine Le Pen (50%).