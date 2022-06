Résultat de la législative à Malaucène : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Malaucène sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Malaucène. En direct 18:07 - Le bloc des Insoumis 2e pour ces législatives à Malaucène Le bloc des Insoumis et de leurs alliés partait avec un potentiel de voix de 26,26% à Malaucène avant ces légilsatives. Soit la somme des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Son candidat dans la circonscription a pourtant enregistré 25,12% des suffrages sur place le 12 juin dernier. De quoi offrir tout de même la deuxième position à la Nupes. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Malaucène ? Avec 35,78% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Malaucène le 12 juin dernier pour le 1er tour de l'élection législative. En deuxième position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 25,12% des votes. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 24,55% des votes. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - L'abstention est attendue autant que les résultats des législatives à Malaucène Le second tour de scrutin de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne à l'image des législatives de 2017 ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 57,36% au second round, c'était bien plus qu'au premier tour. Au fil des dernières années, les 2895 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des législatives, 54,0% des inscrits sur les listes électorales de Malaucène avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 49,31% pour le tour deux. 10:30 - Le député de Malaucène sera élu ce dimanche soir Les caractéristiques de ce second round des législatives à Malaucène sont limpides : la commune ne compte qu'une seule circonscription où sont en lice deux candidats finalistes. Autre point clé: les électeurs ont jusqu'à 18 heures en fin de journée pour gagner les urnes. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour booster la part d'inscrits mobilisés.

Résultats des législatives 2022 à Malaucène - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Malaucène aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Vaucluse

Tête de liste Liste Violaine Richard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Marie-France Lorho Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Malaucène - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Malaucène

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Vaucluse

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Malaucène Marie-France Lorho (Ballotage) Rassemblement National 41,01% 35,78% Violaine Richard (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,27% 24,55% Monia Galvez Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,14% 25,12% Roger Rossin Les Républicains 7,67% 5,80% Betty Carvou Ecologistes 2,59% 3,24% Anne-Marie Hautant Régionaliste 1,49% 1,14% Marc Governatori Ecologistes 1,46% 2,19% Nicolas Petillot Divers extrême gauche 1,18% 1,24% Alexandre Rigord Ecologistes 1,09% 0,95% Jean-Marie Wailly Divers 0,11% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Malaucène Taux de participation 46,68% 46,05% Taux d'abstention 53,32% 53,95% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,14% 2,57% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50% 1,01% Nombre de votants 42 197 1 090

Le résultat de l' élection législative à Malaucène est à présent connu. À Malaucène, les 2367 électeurs votant dans la 4ème circonscription du Vaucluse ont jeté leur dévolu sur la candidate Rassemblement National. Marie-France Lorho a ainsi raflé 36% des suffrages dans la commune. Elle est suivie par Monia Galvez (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Violaine Richard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui obtiennent 25% et 25% des votes. La participation parmi les électeurs autorisés à fréquenter les isoloirs dans la commune pour la 4ème circonscription du Vaucluse s'établit à 46%, ce qui représente 1 090 votants. Les électeurs des 47 autres communes rattachées à cette circonscription voteront-ils comme ceux de Malaucène ?

Législatives 2022 à Malaucène : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 2 895 habitants de Malaucène seront invités à participer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Pendant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 31,51% des votes au premier tour à Malaucène. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20,48% et 18,47% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Malaucène avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 57,63% des votes. Emmanuel Macron avait récupéré 42,37% des voix. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ?