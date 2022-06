Résultat de la législative à Malaucène : en direct

En direct

19:23 - Quel résultat à Malaucène pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés ? Les inscrits de Malaucène avaient concédé 18,47% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la 1re étape de l'élection présidentielle. Les conversions des suffrages écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,56% et 1,21% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 24,24% à Malaucène pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Malaucène ? Au dernier rendez-vous présidentiel, à Malaucène, Marine Le Pen obtenait la première position avec 31,51% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,48%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 18,47% et Éric Zemmour à 10,16%. Les indicateurs nationaux des dernières heures chambouleront peut-être la donne et donc le résultat des législatives dans la cité. Or la majorité a baissé à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote vendredi soir. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Malaucène ? L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Malaucène. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 23,97% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 24,18% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat combinée avec les préoccupations provoquées par la guerre en Ukraine sont notamment capables de détourner l'attention des électeurs de Malaucène de leur devoir civique.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives à Malaucène ? L'analyse des dernières élections permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité. En 2017, lors des élections législatives, sur les 2 239 inscrits sur les listes électorales à Malaucène, 54,0% étaient restés chez eux au premier tour, contre une abstention de 49,31% au tour deux. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.