Résultat de la législative à Malaunay : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Malaunay dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:04

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Malaunay sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:03 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Malaunay Pour ces élections législatives de 2022 à Malaunay, les 5 bureaux de vote (de Centre Socio Culturel Boris Vian à Centre Socio Culturel Boris Vian) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour débuter le comptage des votes. Ce sont 7 candidats qui bataillent dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Malaunay

Les élections législatives 2022 auront lieu à Malaunay comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste Gérard Leseul Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean Delalandre Ensemble ! (Majorité présidentielle) Simon Sulkowski Divers extrême gauche Eddy Lefaux Les Républicains Jean-Cyril Montier Rassemblement National Alain Guillotte Ecologistes Frédéric Mazier Reconquête !

Législatives 2022 à Malaunay : les enjeux

Les électeurs de Malaunay reprendront la direction des urnes en 2022. Ils seront invités à participer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Le RN a une carte à jouer dans cette agglomération où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31,0% des suffrages au premier tour à Malaunay, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 25,4% et 21,2% des voix. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en rassemblant 51,4% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 48,6% des suffrages.