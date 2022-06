En direct

19:46 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à Malemort-du-Comtat ? Les inscrits de Malemort-du-Comtat avaient livré 21,07% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le premier round de l'élection présidentielle 2022. Les reports des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à considérer ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,21% et 1,44% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 26,72% à Malemort-du-Comtat pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Que peuvent montrer les grandes tendances des législatives 2022 pour Malemort-du-Comtat ? Les indicateurs nationaux des dernières heures s'appliqueront sans doute sur le résultat des législatives à Malemort-du-Comtat au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Or l'élection présidentielle d'avril, à Malemort-du-Comtat cette fois, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 28,26% des suffrages. En seconde position, remontait Emmanuel Macron à 21,36%, puis Jean-Luc Mélenchon à 21,07% et Éric Zemmour à 11,11%. Le président-candidat arrivait à en revanche un peu moins de 28% des électeurs à l'échelle du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats aux élections législatives à Malemort-du-Comtat Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Malemort-du-Comtat ? La situation géopolitique actuelle pourrait potentiellement nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Malemort-du-Comtat. Au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 330 personnes en âge de voter dans la commune, 21,08% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 18,87% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - A la publication des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Malemort-du-Comtat ? Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des précédentes consultations démocratiques. Il y a 5 ans, au moment des législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 56,99% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Malemort-du-Comtat. L'abstention était de 52,1% pour le deuxième round. Les élections législatives mobilisant généralement moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.