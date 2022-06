En direct

20:06 - Que vont décider les supporters de gauche à Malguénac ? Les votants de Malguénac avaient apporté 19,23% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour l'étape première de la dernière présidentielle. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,58% et 1,33% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total espéré de 25,14% pour la coalition de gauche.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Malguénac ? Lors du dernier scrutin présidentiel, à Malguénac, Emmanuel Macron figurait en première position avec 28,81% des voix, devant Marine Le Pen à 26,56%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 19,23% et Jean Lassalle à 5,33%. Les indications nationales des dernières semaines infléchiront certainement la situation lors des législatives dans la ville, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à descendre à 1 petit point ce vendredi soir, devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%.

14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux élections législatives à Malguénac Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Malguénac ? La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur l'économie mondiale pourraient potentiellement inciter les habitants de Malguénac à rester chez eux. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 17,21% des électeurs de la commune, contre une abstention de 15,92% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives à Malguénac ? Comment votent le plus souvent les citoyens de cette localité ? Cinq ans plus tôt, lors des législatives, sur les 1 431 inscrits sur les listes électorales à Malguénac, 56,95% avaient boudé les urnes au premier tour, contre une abstention de 46,96% pour le dernier round. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures.