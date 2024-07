Résultat des législatives 2024 au Sourn (56300) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs de la Nupes au Sourn ? L'autre incertitude qui entoure ces élections sera celle du poids de la gauche après l'avènement du Front populaire pour ces législatives. L'attelage a réuni 28,06% des voix au niveau national dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, au Sourn, le binôme Front populaire a pour sa part glané 20,95% des votes dans la commune. Une poussée à affiner néanmoins avec les 25,62% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 17 points au Sourn Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera un enjeu clé pour ces élections 2024 localement. Alors que sur la France entière, les scores du RN ont affiché plus de 33% des suffrages au premier tour des législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale apparaît plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 17 points sur place entre 2022 et 2024. Une étape de plus sera certainement franchie ce 7 juillet au soir.

20:29 - Le résultat d'Ensemble de nouveau déterminant au second tour A l'échelle locale, le résultat du RN lors de ces élections législatives sera en conséquence très observé. Mis en échec en 2022 dans la ville, le RN pourrait cette fois triompher à la fin de ce scrutin localement. Le RN se prenait les pieds dans le tapis en revanche dans la commune du Sourn il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,51% au premier tour, contre 31,14% pour Nicole Le Peih (LREM). Au second tour encore, la première place reviendra au ticket LREM avec 59,34% contre 40,66% pour les perdants. Nicole Le Peih remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national au Sourn ce dimanche ? Avec 34,89% des votes, Antoine Oliviero (Rassemblement National) a pris la tête au Sourn, le 30 juin dernier à l'occasion du 1er tour de l'élection législative. Nicole Le Peih (Ensemble pour la République) et Marie Madeleine Doré-Lucas (Front populaire) suivaient en ramassant, dans l'ordre, 25,23% et 20,95% des électeurs à l'échelle municipale. C'est aussi Antoine Oliviero qui terminait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 35,85%, devant Nicole Le Peih avec 26,57% et Marie Madeleine Doré-Lucas avec 20,41%.

19:21 - Elections au Sourn : quels enseignements tirer des taux d'abstention ? Au fil des élections précédentes, les 2 178 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Le 30 juin dernier, 26,49% des électeurs du Sourn n'ont pas voté au premier tour des législatives 2024, un chiffre inférieur de 17 points à celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, sur les 1 786 personnes en âge de voter au Sourn, 43,73% avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 45,33% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle atteignait 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer le résultat au second tour au Sourn ? La participation est immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Dans la ville, 73,51% des électeurs ont participé au premier tour des législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 81,4% des électeurs de la ville, à comparer avec une participation de 81,11% au premier tour, ce qui représentait 1 417 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,97% au premier tour. Au deuxième tour, 52,28% des citoyens se sont déplacés. L'inflation dans le pays et son impact sur la vie des Français sont de nature à renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants du Sourn.

17:29 - Le Sourn : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire du Sourn, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 135 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Avec 94 entreprises, Le Sourn est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (86,75%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 45,98% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 8,74%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2094,01 €/mois. Pour finir, Le Sourn incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.