Résultat des législatives 2024 à Pontivy : les premiers chiffres du 2e tour

Le niveau de participation est incontestablement un facteur crucial du scrutin législatif. Dimanche dernier, l'abstention à Pontivy pour le 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 33,18%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,12% au premier tour et 51,83% au deuxième tour. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 27,16% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 26,85% au premier tour. L'idée de vivre un moment historique de la vie politique serait notamment capable d'impacter les choix que feront les citoyens de Pontivy.

17:29 - Pontivy : démographie, élections et perspectives d'avenir

A mi-chemin des législatives, Pontivy foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 14 774 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 850 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (73,4%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. La population étrangère de 1 119 personnes apporte une richesse culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 874 euros/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,63%, synonyme d'une situation économique mitigée. Pour finir, Pontivy incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.