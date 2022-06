Résultat de la législative à Marcq-en-Barœul : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Marcq-en-Barœul dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Marcq-en-Barœul sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:06 - Les études sondagières, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Marcq-en-Barœul ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Marcq-en-Barœul au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%. A l'issue du dernier vote de, à Marcq-en-Barœul, Emmanuel Macron avait fini la course en première position au 1er round de l'élection présidentielle avec 42,07% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 16,15%. On trouvait plus loin Marine Le Pen avec 11,58% et Valérie Pécresse, quatrième à 8,78%. 14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la récente présidentielle à Marcq-en-Barœul ? À Marcq-en-Barœul, la participation constituera à n'en pas douter l'une des clés de ces législatives 2022. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses retombées en matière énergétique et économique seraient de nature à bénéficier au taux d'abstention à Marcq-en-Barœul (59700). Lors du second tour de la présidentielle, sur les 29 591 personnes en âge de voter au sein de la commune, 24,46% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 24,61% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives 2022 à Marcq-en-Barœul ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il faut analyser les résultats des élections passées. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, 49,3% des personnes en âge de voter à Marcq-en-Barœul avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 44,59% au deuxième round. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les données clés des élections à Marcq-en-Barœul La commune de Marcq-en-Barœul ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier les démarches des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre à l'isoloir. 9 candidats se présentent pour cette élection législative à Marcq-en-Barœul soit autant que dans le reste du pays. Découvrez tous les résultats dès 20 heures ici même.

Résultat des élections législatives 2022 à Marcq-en-Barœul

Les élections législatives 2022 auront lieu à Marcq-en-Barœul comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Chantal Sarazin Divers extrême gauche Odile Vidal-Sagnier Nouvelle union populaire écologique et sociale Carla Clavel Droite souverainiste Christine Landru Rassemblement National Laurent Leturque Ecologistes Eric Galera Divers Sylvie Goddyn Reconquête ! Nicolas Papiachvili Les Républicains Violette Spillebout Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Marcq-en-Barœul : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 42% des voix au premier tour à Marcq-en-Barœul, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le fondateur de "La France Insoumise" et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avaient obtenu 16% et 12% des votes. Le choix des citoyens de Marcq-en-Barœul était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (77% des voix). Marine Le Pen avait dû se contenter de 23% des voix. Le président récemment réélu sera-t-il à même d'obtenir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des votes qu'il a reçus dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales résidant à Marcq-en-Barœul (59) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 comme tous les Français.