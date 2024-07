Résultat des législatives 2024 à Marquette-lez-Lille : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

18:27 - À Marquette-lez-Lille, la participation était de 68,27% lors de la 1ère manche des législatives À Marquette-lez-Lille, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est à n'en pas douter la participation. Le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 à Marquette-lez-Lille était de 68,27%, dimanche dernier. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,66% des électeurs de la commune, à comparer avec un taux de participation de 74,35% au second tour, soit 5 843 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,67% au premier tour et 44,38% au second tour. La volonté de changement des habitants pourrait potentiellement impacter le pourcentage de participation à Marquette-lez-Lille.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Marquette-lez-Lille Dans la commune de Marquette-lez-Lille, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans l'agglomération, 21,53% des résidents sont des enfants, et 4,55% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2494,27 €/mois souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 3 702 votants. Le nombre de familles monoparentales (17,05%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,39%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Marquette-lez-Lille mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,88% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.