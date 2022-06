Résultat de la législative à Margency : 2e tour en direct

Les électeurs de Margency avaient concédé 20,23% de leurs votes à la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés il y a une semaine, pour la première étape des législatives. Ce score est néanmoins à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 17,31%, 6,65%, 1,17% et 1,73% en avril. Ce qui, en cumul, donnait un total qui aurait dû s'approcher de 26,86% pour le bloc de gauche.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête pour le premier tour

A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Margency. Grâce à 23,94% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Margency lors du 1er tour des élections législatives le 12 juin dernier. Elle a précédé les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Les Républicains qui ramassent respectivement 20,23% et 13,37% des votes.